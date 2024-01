Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Frankenstraße;

Tatzeit: 03.01.24, zwischen 16.25 Uhr und 16.45 Uhr;

Eine Geldbörse mit Bargeld erbeutete am Mittwochnachmittag ein noch unbekannter Täter. Er hatte auf der Frankenstraße zwischen 16.25 Uhr und 16.45 Uhr die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkws eingeschlagen und die von außen gut sichtbar im Pkw abgelegte Geldbörse an sich genommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Die Polizei rät erneut dazu, im Pkw keine Wertgegenstände zurückzulassen. Autos sind keine Tresore. (fr)

