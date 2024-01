POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Borkener Damm; Tatzeit: 05.01.2024, ca. 00.30 Uhr; In der Nacht zu Freitag betraten zwei maskierte Unbekannte gegen 0.30 Uhr eine Spielhalle am Borkener Damm in Gescher. Einer der Täter forderte die 59-jährige Angestellte dazu auf, Kasse und Tresor zu öffnen. Dabei bedrohte er sie mit einem Fleischermesser mit braunem Griff. Der Räuber entnahm der Kasse Bargeld. Daraufhin flüchtete er ...

