Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Krankenfahrstuhl angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 04.01.2024, 12.55 Uhr;

Eine Autofahrerin flüchtete am Donnerstagnachmittag von einer Unfallstelle, nachdem sie eine Krankenfahrstuhlfahrerin auf einem Fußgängerüberweg angefahren hatte. Mit ihrem elektrobetriebenen Krankenfahrstuhl wollte eine 58-jährige Frau aus Ahaus gegen 12.55 Uhr die Stadtlohner Straße auf einem Fußgängerüberweg überqueren. Nach Angaben von Zeugen verringerte der beteiligte weiße, sportliche Pkw nach dem Unfall kurz die Geschwindigkeit, fuhr dann aber weiter in Richtung Stadtlohn davon. Bei dem Zusammenstoß schleuderte der Elektroscooter zurück auf die Verkehrsinsel, prallte gegen ein Verkehrszeichen und war nicht mehr fahrbereit. Die 58-Jährige Fahrerin blieb unverletzt. Polizeiliche Ermittlungen führten schließlich zu einer 69-jährigen Frau aus Ahaus. An ihrem weißen Mercedes Coupe (C-Klasse) befanden sich korrespondierende Unfallschäden im Frontbereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell