POL-WI: Einbrecher zugange +++ brennende Mülltonnen +++ Fahrrad gestohlen +++ versuchter Wohnungseinbruch +++ beim Einsteigen verletzt +++ Fußgänger von PKW erfasst +++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Moritzstraße, Montag, 04.12.2023, 11.00 Uhr - 12.30 Uhr,

(ro)Am Montagvormittag suchten Einbrecher eine Wohnung in der Moritzstraße in Wiesbaden heim. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Mehrfamilienhauses und ließen Schmuck mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Brennende Mülltonnen,

Wiesbaden, Dienstag, 01.30 Uhr bis 02.30 Uhr,

(ro)In den frühen Dienstagnachtstunden wurden in Wiesbaden erneut brennende Mülltonnen gemeldet. In der Kleiststraße sowie in der Welschstraße setzten die Täter mehrere Mülltonnen in Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt in dieser Sache Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fahrrad gestohlen,

Wiesbaden, Kirchgasse, Montag, 04.12.2023, 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr,

(ro)Am Montagabend kam es in Wiesbaden in der Kirchgasse zu einem Fahrraddiebstahl. Der 31-jährige Geschädigte hatte sein neongrünes E-Bike der Marke Axess dort verschlossen abgestellt. Die Täter brachen das Schloss gewaltsam auf und stahlen das Fahrrad. Hinweise zu der Tat nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Versuchter Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Kastel, Kloberstraße,

Montag, 04.12.2023, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

(ro)Unbekannte Täter versuchten am Montagnachmittag in der Kloberstraße in Wiesbaden vergeblich eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam zu öffnen. Trotz mehrfacher Versuche gelang es den Tätern nicht die Tür zu öffnen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Beim Einsteigen verletzt,

Wiesbaden, Geisbergstraße, Montag 04.12.2023 gegen 18.40 Uhr,

(ro)Am Montagabend wurde in der Geisbergstraße in Wiesbaden ein 37 Jahre alter Mann beim Einsteigen in seinem geparkten Renault verletzt. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Homburg kam mit seinem Mercedes aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse beim Einfahren in die Geisbergstraße ins Rutschen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Renault. Hierbei kam der zwischen den beiden Fahrzeugen stehende Wiesbadener zu Fall. Er wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

6. Fußgänger von PKW erfasst,

Wiesbaden, Boelkestraße, Montag, 04.12.2023 gegen 15.30 Uhr,

(ro)In der Boelkestraße in Wiesbaden wurde am Montagnachmittag ein Fußgänger von einem PKW erfasst. Der 41-jährige Wiesbadener überquerte unachtsam die Straße und wurde von einem Kia erfasst. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß gegen einen geparkten Ford geschleudert, erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Autobahnpolizei

1. Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 04.12.2023, 14:10 Uhr

(wie) Unter Drogeneinfluss und mit Sommerreifen hat am Montagnachmittag ein Mann auf winterglatter Fahrbahn einen Verkehrsunfall an der A 3 bei Wiesbaden verursacht. Der 21-Jährige befuhr mit einem Nissan die Tank-und Rastanlage Medenbach-Ost in Richtung des Beschleunigungsstreifens zur A 3 in Richtung Köln. Aufgrund der ungeeigneten Bereifung und dem Einfluss von Betäubungsmitteln kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Außenschutzplanke. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Autobahnpolizei Anzeichen für den vorausgegangenen Drogenkonsum des 21-Jährigen. Da der Drogenvortest den Verdacht bestätigte, wurde der Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Weitefahren durfte der Mann anschließend nicht mehr, was aber auch mit dem Totalschaden an dem Nissan eh unmöglich gewesen wäre.

