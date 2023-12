Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Jugendliche zünden Mülltonnen an und werden festgenommen +++ Queerfeindlicher Angriff in Bäckerei +++ Einbrüche +++ 220 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Wiesbaden (ots)

1. Jugendliche zünden Mülltonnen an und werden festgenommen, Wiesbaden, Sonntag, 03.12.2023, 23:30 Uhr bis Montag, 04.12.2023, 00:20 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag gelang es der Polizei eine Gruppe Jugendlicher bzw. Heranwachsender festzunehmen, die im Verdacht steht, zuvor in Wiesbaden mehrere Mülltonnen angezündet zu haben. Gegen Mitternacht meldete ein Zeuge eine Gruppe Jugendlicher, die rund um die Brunhildenstraße, Hasengartenstraße und Welchstraße Mülltonnen in Brand gesteckt hätten. In der Folge wurden von der Polizei insgesamt fünf brennende Mülltonnen vorgefunden. Anhand der vom Zeugen übermittelten Täterbeschreibung konnten drei Tatverdächtige im Alter von 14, 16 und 18 Jahren angetroffen und festgenommen werden. Schnell zeigte sich, dass die beiden Jüngeren bereits am Vorabend in Biebrich aufgrund eines ähnlichen Deliktes aufgefallen waren. Hier hatten sie in einer Mülltonne einen Feuerwerkskörper gezündet und diese so in Brand gesetzt. Auch bei dieser Tat waren sie beobachtet und während der Fahndungsmaßnahmen festgenommen worden. Die Jugendlichen wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und die beiden Minderjährigen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Alle Drei erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Schaden an den Mülltonnen, welche allesamt durch die Feuerwehr gelöscht werden konnten, summiert sich auf knapp 10.000 Euro.

2. Queerfeindlicher Angriff in Bäckerei, Wiesbaden, Bleichstraße, 01.12.2023, 15.40 Uhr,

(pl)In einer Bäckerei in der Bleichstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem queerfeindlichen Angriff zum Nachteil einer 24-jährigen Person. Nach Angaben der Geschädigten habe diese gegen 15.40 Uhr in der Bäckerei an einem Tisch gesessen, als sie von einem an einem gegenüberliegenden Tisch sitzenden Jugendlichen mit transphoben Äußerungen bedroht und schließlich von diesem und dessen Begleiter ins Gesicht geschlagen worden sei. Nach dem Angriff seien die beiden jugendlichen Angreifer und ihre beiden Begleiterinnen aus der Bäckerei in Richtung Platz der deutschen Einheit davongelaufen. Der Jugendliche, welcher die Drohungen aussprach, wurde als etwa 16 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, mit kurzen blonden Haaren, dunklen Augen und einer weißen Jacke beschrieben. Der zweite Angreifer soll etwa 16 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze braune Haare gehabt haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise zu dem Vorfall und den Angreifern nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Darüber hinaus besteht im Polizeipräsidium Westhessen seit 2010 eine spezielle LSBT*IQ-Ansprechstelle (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*- & intergeschlechtliche sowie queeren Personen). Sie steht queeren Vereinen / Institutionen sowie Opfern queerfeindlicher Straftaten als vertrauensvolle und vorurteilsfreie Anlaufstelle zur Verfügung. Kontakt: Polizeihauptkommissar Florian Meerheim rainbow.ppwh@polizei.hessen.de oder 06192 / 2079-230.

3. Einbrüche am Samstag,

Wiesbaden, 02.12.2023,

(pl)Am Samstag wurden in Wiesbaden eine Firma, eine Wohnung und ein Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht. Im Berta-Cramer-Ring in Delkenheim brachen Unbekannte zwischen 03.00 Uhr und 09.40 Uhr in ein Firmengebäude ein und entwendeten Bargeld. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Irenenstraße hatten es Täter zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr ebenfalls auf Bargeld abgesehen. Gegen 19.35 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher in der Gustav-Freytag-Straße durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus, durchsuchte die Räumlichkeiten und ergriff mit aufgefundenen Wertgegenständen sowie Bargeld die Flucht. Der Täter wurde als ca. 40-55 Jahre alt, mit dunklen zum Zopf gebundenen Haaren und einem dunklen Rahmenbart mit buschigem Schnauzer beschrieben. Getragen habe er eine dunkle weite Hose, eine helle Winterjacke und eine Baseballmütze. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Terrassentür aufgehebelt,

Wiesbaden, Freseniusstraße, 18.11.2023, 11.00 Uhr bis 03.12.2023, 20.00 Uhr,

(pl)In den vergangenen zwei Wochen hatten es Einbrecher auf die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freseniusstraße abgesehen. Die Täter drangen zwischen Samstag, dem 18.11.2023 und Sonntag, dem 03.12.2023 durch eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. 220 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Sonntag, 03.12.2023, 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Sonntag hat der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden im Gustav-Stresemann-Ring Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und leider eine hohe Anzahl von Verstößen festgestellt. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr hatten die Polizisten das Messgerät in Fahrtrichtung der Berliner Straße aufgestellt. Nach knapp fünf Stunden dann das ernüchternde Ergebnis. Von den gemessenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern waren 220 zu schnell unterwegs. Drei von ihnen dermaßen schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 107 km/h gemessen. Dies hat für ihn voraussichtlich ein Bußgeld von mehreren Hundert Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot zur Folge. Auch in den kommenden Wochen wird die Polizei im Sinne der Verkehrssicherheit weitere Kontrollen durchführen.

