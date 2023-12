Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++ Aufgebrochene Parkkralle an Sattelzug +++

Wiesbaden (ots)

1. Aufgebrochene Parkkralle an Sattelzug, Wiesbaden, Tank und Raststätte Medenbach Ost, 30.11.2023, 14:07 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz der Tank- und Raststätte Medenbach Ost an einem Sattelzug eine von der Polizei angebrachte Parkkralle aufgebrochen. Der ungarische Sattelzug wurde am 29.11.2023 von einer Streife der Autobahnpolizei kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Sattelzug aufgrund von Überbreite nicht mehr weiterfahren durfte und umgeladen werden musste. Um die Weiterfahrt zu verhindern, wurde eine polizeiliche Parkkralle am Reifen des Sattelzugs angebracht. Bevor die Umladung der Fracht des Sattelzugs organisiert werden konnte, entfernte der Fahrer die Parkkralle gewaltsam und setzte die Fahrt fort. Nach Aufforderung seines Chefs kehrte er wieder zur Raststätte zurück. Gegen den 63-jährigen Fahrer wird nun wegen Verwahrungsbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

