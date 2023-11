Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 24-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Ein 24-Jähriger hat am gestrigen Abend (09.11.2023) Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet und dabei zwei Bundespolizisten verletzt. Der gambische Staatsangehörige war am Donnerstagabend zunächst mit einem Fernzug von Salzburg in Richtung Stuttgart gefahren und konnte offenbar gegenüber dem eingesetzten Zugpersonal kein gültiges Zugticket vorzeigen. Da er sich wohl zudem nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen 19:15 Uhr konnte einer Streife den 24-Jährigen beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antreffen, wobei sich der Beschuldigte unkooperativ gegenüber den Beamten verhielt und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nachdem er sich zudem den anschließenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte, wurde er mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt. Auf der Dienststelle leistete er weiterhin Widerstand und versuchte die eingesetzten Polizeikräfte zu bespucken. Bei dem Vorfall wurden zwei Bundespolizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Gegen den aggressiven 24-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und dem Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

