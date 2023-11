Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zug beworfen - Bundespolizei sucht Zeugen

Königsbronn (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Zug, der in Richtung Heidenheim unterwegs war, ist es am Dienstagabend (07.11.2023) gegen 18:30 Uhr am Bahnhof Königsbronn gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Triebfahrzeugführer eine offenbar männliche Person dabei beobachtet haben, wie sie einen unbekannten Gegenstand gegen eine Seitenscheibe des anfahrenden Zuges warf und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Hierbei wurde die Scheibe beschädigt, wobei die Schadenshöhe noch nicht bekannt ist. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

