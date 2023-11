Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 41-Jähriger versprüht Pfefferspray

Bad Friedrichshall (ots)

Am vergangenen Samstag (04.11.2023) versprühte ein 41-Jähriger Pfefferspray in einer S-Bahn und stürzte bei der anschließenden Flucht im Bahnhof Bad Friedrichshall. Bisherigen Informationen zufolge soll der algerische Staatsangehörige gegen 22:45 Uhr zunächst versucht haben eine S-Bahn der Linie S41 zu betreten. Da er hierbei jedoch verschiedene Fahrgäste belästigte und verbal anging, wurde er wohl durch vier Reisende aus dem Zug gedrängt. Daraufhin soll der 41-Jährige ein Pfefferspray gezogen und dies in den S-Bahnwaggon gesprüht haben, wodurch mindestens acht Passagiere leicht verletzt wurden. Anschließend flüchtete der Beschuldigte offenbar vom Bahnsteig 3 aus in Richtung Unterführung und kam augenscheinlich ohne Fremdeinwirkung auf den Treppen zu Fall, wodurch er sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zuzog. Der Mann wurde daraufhin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, die acht geschädigten Reisenden konnten vor Ort behandelt werden. In dem Fall ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Stuttgart wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

