Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 25-Jährige von Unbekanntem bespuckt

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Mittag (06.11.2023) bespuckte ein bislang unbekannter Mann eine 25 Jahre alte Reisende im Stuttgarter Hauptbahnhof. Die junge Frau war am Montagmittag gegen 12:30 Uhr in einen in Richtung Pforzheim fahrenden Regionalzug auf Gleis 6 gestiegen und hatte ihr Gepäck im vordersten Wagen abgestellt. Nachdem die 25-Jährige nach einem kurzen Telefonat zu ihrem Platz zurückgekehrt war, soll ein bislang unbekannter Mann auf sie zugekommen sein und sie ohne ersichtlichen Grund bespuckt haben. Der Täter verließ den Zug daraufhin und flüchtete wohl in Richtung Bahnsteig 16. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. Der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 182 cm großen, dürren Mann im Alter von ungefähr 50 Jahren handeln soll, trug offenbar während der Tat leuchtend orangene Stulpen über seinen Schienbeinen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell