Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Handtaschendiebstahl - Bundespolizei nimmt Tatverdächtige vorläufig fest

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagvormittag (05.11.2023) eine 53-jährige italienische Staatsangehörige vorläufig festgenommen, die versucht haben soll, einer Reisenden am Hauptbahnhof Stuttgart die Handtasche zu entwenden. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die 32-jährige Reisende gegen 11:00 Uhr in im Warteraum am Bahnsteig 1, als sich die 53-Jährige neben sie setzte. Dabei soll die Tatverdächtige immer wieder Blickkontakt zu zwei männlichen Begleitern gehalten haben. Kurz darauf bemerkte die Reisende offenbar, wie sich ihre Handtasche, welche neben ihr lag, in Richtung der 53-Jährigen bewegte. Die junge Reisende griff daraufhin nach ihrer Handtasche und verließ den Warteraum um den Vorfall der Bundespolizei zu melden. Die alarmierte Streife trafen die wohnsitzlose 53-Jährige zusammen mit den beiden männlichen Begleitern im Alter von 42 und 44 im Rahmen der Fahndung an und nahmen sie vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freiem Fuß belassen. Inwieweit die beiden bulgarischen Staatsangehörigen an dem versuchten Diebstahl beteiligt waren, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

