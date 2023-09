Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230910 - 1038 Frankfurt - Fechenheim: Falscher Polizeibeamter stiehlt Hund

Frankfurt (ots)

(lo) Am Freitagmittag (08. September 2023) bot ein Jugendlicher aus Fechenheim seinen Hund im Internet zum Verkauf an. In der Konstanzer Straße traf er dann einen Interessenten, der ihm unter Vorspiegelung falscher Tatsachen den Hund stahl. Der Täter ist flüchtig.

Gegen 15.00 Uhr vereinbarte der 16-jährige Geschädigte mit einem Verkaufsinteressenten ein Treffen für seinen zuvor zum Verkauf inserierten Hund.

Im Zuge der Verkaufsverhandlungen mit dem männlichen Interessenten zeigte dieser einen, nach Angaben des Geschädigten, Polizeidienstausweis vor und gab sich als Polizeibeamter aus. Er müsse den Hund, einen American Bully Pocket, beschlagnahmen, da dieser in Deutschland verboten sei. In einem unbeobachteten Moment riss der vermeintliche Polizist dem Jugendlichen die Leine mit dem Hund und die Umhängetasche mit den Papieren für das Tier aus der Hand. Er rannte zu seinem "zivilen Polizeiwagen", einem weißen Fiat Panda, und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, 25-30 Jahre alt, 185cm groß, normale Statur, weiße Hautfarbe, Glatze, trug eine schwarze kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt, beide Arme tätowiert, rote Flecken an beiden Beinen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und / oder dem Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 11800 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell