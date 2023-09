Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230908 - 1037 Frankfurt - Gallus: Versuchter Raub mit Pfefferspray

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Mittag (07. September 2023) wurde ein 67-jähriger Mann in der Idsteiner Straße von drei Jugendlichen mit Pfefferspray attackiert. Alle drei Täter flüchteten.

Der Mann wartete gegen 13.15 Uhr an der Galluswarte auf seinen Bus und wurde dort auf drei Jugendliche aufmerksam, die sich ebenfalls an der Haltestelle aufhielten. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend stiegen alle vier in den einfahrenden Bus der Linie 52 ein und verließen auch alle vier den Bus an der Haltestelle "Eppenhainer Straße". Nachdem sich der 67-Jährige einige Meter von der Haltestelle entfernt hatte, bemerkte er, wie einer der drei Jugendlichen ihn von hinten angriff und nach seinem Rucksack griff. Der Geschädigte wehrte sich, woraufhin ihn der Tatverdächtige mit einem Reizstoffsprühgerät attackierte. Alle drei Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Der ältere Mann wurde nach Eintreffen der Polizeistreife aufgrund von Rötungen im Gesichts- und Halsbereich erstversorgt.

Täterbeschreibung:

Täter 1 :(Reizstoffsprüher) Männlich, etwa. 14 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, krauseliges schwarze Haare, rotes T-Shirt, lila-graue Jogginghose.

Täter 2:

Männlich, etwa. 11 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, weiß-karierter Pullover.

Täter 3:

Männlich, etwa. 15 Jahre alt, weiße Hautfarbe, schulterlange braune Haare, schwarz gekleidet, führte einen Rucksack mit sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder dem Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell