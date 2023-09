Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230908 - 1035 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebe scheitern

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei Taschendiebe versuchten gestern Abend (07.09.2023) im Bahnhofsviertel durch "Antanzen" Beute zu machen.

In einem Fall bemerkte ein Passant die Männer, wie sie gegen 22.40 Uhr in der Taunusstraße einen 44-Jährigen bestehlen wollten und diesen in diebischer Manier "antanzten". Es blieb jedoch beim Versuch. Der Zeuge konnte beide Täter mit seinem Handy filmen.

Knapp 20 Minuten später versuchten beide nun ihr Glück "Am Hauptbahnhof", als sie eine 29-jährige Frau in den Arm nahmen und so an ihre über die Schulter getragene Handtasche gelangen wollten. Bevor es jedoch zum Diebstahl kam, erschienen alarmierte Polizeibeamte und nahmen das Duo fest. Sie verbrachten die zwei 20 und 34 Jahre alten Männer für die polizeilichen Maßnahmen auf die Wache. Bei einem der Beschuldigten fanden sie zudem ein Mobiltelefon, das mutmaßlich aus einer anderen Tat stammt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

