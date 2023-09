POL-F: 230907 - 1033 Frankfurt - Sachsenhausen: Erneute Festnahme eines diebischen Duos

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern Mittag (06. September 2023) gegen 14.50 Uhr bedrohten zwei Männer einen 57-Jährigen mit Pfefferspray und drängten ihn in der Münchner Straße in ein Treppenhaus eines dortigen Hostels. Mit mehreren Tritten und Schlägen brachten sie den Geschädigten zu Boden und raubten ihm seine 1100 Euro an Bargeld. Die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Nachdem Zeugen auf den Raub ...

mehr