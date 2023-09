Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230907 - 1032 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Mittag (06. September 2023) gegen 14.50 Uhr bedrohten zwei Männer einen 57-Jährigen mit Pfefferspray und drängten ihn in der Münchner Straße in ein Treppenhaus eines dortigen Hostels. Mit mehreren Tritten und Schlägen brachten sie den Geschädigten zu Boden und raubten ihm seine 1100 Euro an Bargeld. Die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Nachdem Zeugen auf den Raub aufmerksam geworden waren, alarmierten sie die Polizei, die sofort eintraf. Ein Zeuge gab an, dass er die Fluchtrichtung eines der Täter beobachten konnte. Dieser soll sich noch im Gebäude des Hostels aufgehalten haben. Bei der Durchsuchung des Treppenhauses stellten die Beamten ein Pfefferspray sicher. Derselbe Zeuge sah dann den Tatverdächtigen auf dem Dach des Gebäudes. Der Aufforderung durch die Polizei, ins Treppenhaus zurückzukehren, kam dieser nach. Bei dem Mann konnten Blutanhaftungen festgestellt werden, woraufhin er widerstandslos festgenommen wurde. Die Beute konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Eine Fahndung nach dem zweiten Räuber verlief ergebnislos.

Der Geschädigte wurde nach der Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell