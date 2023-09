Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230906 - 1029 Frankfurt - Niederrad: Verwirrte Person löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Vormittag (05. September 2023) gegen 10:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich eine Person mit mehreren Messern im Bereich des Treppenhauses einer Schule in der Niederräder Landstraße aufhalten würde. Die alarmierten Streifen trafen umgehend an der Schule ein und konnten, wie im Notruf angegeben, einen Mann mit mehreren Schälmessern und einem Tortenheber in der Hand auf der Treppe des Schulgebäudes sitzend feststellen. Der Aufforderung, die Gegenstände abzulegen, kam der 55-jährige Frankfurter nach und konnte widerstandslos festgenommen werden.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 55-Jährige einen verwirrten Eindruck auf sie machte. Er wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.

Eine Bedrohungssituation lag nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor.

Der Ablauf der Schulveranstaltung konnte störungsfrei fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell