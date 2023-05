Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Coesfeld (ots)

In Coesfeld haben Unbekannte Werkzeuge aus mehreren Transportern gestohlen. Tatorte sind der Hüppelswicker Weg, Hohes Feld, Am Rullenweg. Passiert ist das zwischen 17 Uhr am Mittwoch (17.05.23) und 7.50 Uhr am Montag (22.05.23). Nicht in allen Fällen ist derzeit klar, wie die Täter an die Werkzeuge kamen, da in zwei Fällen keine Aufbruchsspuren vorliegen. An zwei Transportern öffneten sie Schlösser gewaltsam. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

