Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230906 - 1027 Frankfurt - Unterliederbach: Trickbetrug - Falscher Handwerker

Frankfurt (ots)

(lo) Unter dem Vorwand, ein Handwerker zu sein, hat sich ein Mann am Montagnachmittag (04. September 2023) Zutritt zur Wohnung einer 83-Jährigen verschafft und mehrere hundert Euro erbeutet.

Gegen 16 Uhr klingelte der Tatverdächtige bei der Seniorin in der Wasgaustraße und gab sich als Handwerker aus, der wegen eines Wasserschadens in die Wohnung müsse. In der Wohnung täuschte der Täter handwerkliche Tätigkeiten vor. Nachdem der falsche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass ihr Schmuck im Wert von ca. 300 Euro verschwunden war.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, etwa 25 - 30 Jahre alt, kurzer Kinnbart, trug eine Brille und eine dunkle Mütze

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell