POL-PDNR: Vatertagsgeschehen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Etzbach (ots) - In der Nacht vom 18.05.23 auf den 19.05.23 entwendeten bisher unbekannte Täter einen Gullydeckel in der Bahnhofstraße in Etzbach. Sachdienliche Hinweise werde unter der Rufnummer 02681 9460 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 9460 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr