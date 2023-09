Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230908 - 1034 Frankfurt - Westend: Autoknacker festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 56-jähriger Mann verschaffte sich in der Nacht zu Freitag (08.09.2023) widerrechtlich Zugang zu dem Innenraum eines Fahrzeuges, das im Westend abgestellt war. Polizeibeamte nahmen den Mann mit Diebesgut fest.

Der 56-Jährige begab sich gegen 0:30 Uhr in die Straße "Niedenau" und zog an mehreren Fahrzeugtüren. Ein aufmerksamer Passant sprach den Mann an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Doch stattdessen verlangte dieser von seinem Gegenüber zunächst eine Zigarette und machte sich anschließend an einem Pkw zu schaffen. Kurze Zeit später befand sich der Mann im Fahrzeuginnenraum, aus dem er unter anderem einen hochwertigen Laptop, eine Weste, einen Tabakerhitzer, einen Regenschirm, einen Taschenrechner, einen Verbandskasten und einen Nothammer entwendete. Als der Dieb mit der gemachten Beute nun das Weite suchen wollte, klickten die Handschellen der vom Zeugen verständigten Polizeibeamten.

Für den 56-jährigen, wohnsitzlosen Mann ging es mit einer Streife in die Haftzellen. Er sollte heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell