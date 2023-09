Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230908 - 1036 Frankfurt - Innenstadt: Einbruch in Kiosk

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (07.09.2023) in der Innenstadt in einen Kiosk ein und entwendeten aus diesem unter anderem Zigaretten, Bargeld und einen Laptop.

Mindestens zwei Täter erschienen gegen 02:20 Uhr an dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude in der Allerheiligenstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Anschließend betraten sie den Verkaufsraum eines dortigen Kiosks, durchwühlten den Innenraum und bedienten sich an Bargeld, Zigaretten und noch anderer ausgelegter Waren. Des Weiteren nahmen sie einen Laptop an sich. Sie steckten alles in einen Rollkoffer, verließen anschließend wieder das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Nach Sichtung der Kameraaufzeichnungen ist zu den zwei Einbrechern lediglich folgendes bekannt:

1. Täter: hatte schulterlanges braunes Haar; trug einen blauen Pullover. 2. Täter dunkler Haarkranz, dunkler Dreitagebart; grauer Pullover, schwarze kurze Hose.

Beide sollen französisch gesprochen haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Tätern werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell