Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 9.50 Uhr und 10.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gutenbergstraße einen abgestellten Mercedes beschädigt und im Anschluss das Weite gesucht. Der Sachschaden an der Beifahrerseite des beschädigten GLK wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Ermittlungen nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung am späten Mittwochabend gegen 23.45 Uhr auf dem Bahnhofsplatz hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Ein 56-jähriger Mann stieß vor dem dortigen Einkaufsgeschäft auf eine 46 Jahre alte entfernte Bekannte, woraufhin sich ein Streitgespräch entwickelte. Als die offensichtlich eingeschüchterte Frau die aggressiven Handlungen ihres Gegenübers filmen wollte, soll dieser ihr das Mobiltelefon entrissen und sie am Arm gezerrt haben. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam, schritten ein und hielten den 56-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 23 Uhr in der Eckenerstraße ereignet hat, wurden vier Beteiligte leicht verletzt. Eine 18 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte vom Parkplatz "Hinterer Hafen" nach links auf die Straße einfahren und übersah dabei den von links kommenden Audi. Der BMW stieß mit der Front wuchtig gegen die hintere rechte Pkw-Seite, woraufhin sich der Audi drehte und zahlreiche Airbags auslösten. Während die beiden Frauen im BMW mit dem Schrecken davonkamen, zogen sich die vier Insassen des Audi im Alter zwischen 18 und 22 Jahren leichte Verletzungen zu und wurden von Rettungsdiensten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Insgesamt etwa 16.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Kaltenberger Straße ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer war stadteinwärts unterwegs und wollte an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Beim Ausscheren erkannte er den entgegenkommenden VW zu spät, woraufhin es zur wuchtigen Kollision der Fahrzeuge kam. Während sich der Sachschaden am Wagen des Unfallverursachers auf rund 10.000 Euro beläuft, wird dieser am VW auf etwa 6.000 Euro beziffert. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Vorfahrt missachtete - Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in Wittenhofen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Ein 41 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr auf der Badener Straße von Obersiggingen kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 24-jährigen Opel-Lenkerin. Bei der folgenden Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt.

