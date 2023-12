Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruchsversuch

In eine Wohnung in der Oberen Burachstraße hat ein bislang unbekannter Täter versucht einzubrechen. Der Unbekannte beschädigte die Wohnungstür im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr mit einem Hebelwerkzeug. In das Innere der Wohnung gelangte der Täter nicht, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Polizei klärt Tat anhand DNA

Beamten des Polizeireviers Ravensburg ist dank eines DNA-Treffers ein Ermittlungserfolg gelungen. Nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 2023 in ein Wohnhaus in der Berger Straße eingestiegen war und unter anderem ein Pedelec entwendet hatte, sicherten die Polizisten eine DNA-Spur. Diese führte sie nun zu einem 18 Jahre alten Tatverdächtigen, der bereits wegen anderer Delikte einschlägig polizeibekannt ist und sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Nun muss der Heranwachsende mit einer weiteren Anzeige rechnen.

Link zu unserer PM vom 21.07.23 (erste Meldung: "Einbrecher steigen in Wohnhaus ein"): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5564307.

Berg

Unfall fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 18 Uhr sind zwei Personen verletzt worden. Eine 57-jährige VW-Fahrerin wollte von einer Einmündung auf die B 32 einfahren, schätzte dabei eigenen Angaben zufolge die Geschwindigkeit einer 71-jährigen Renault-Fahrerin falsch ein und fuhr unmittelbar vor dem Renault auf die Bundesstraße ein. Die 71-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem VW nicht mehr verhindern und fuhr auf. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der VW nach rechts, der Renault nach links in den Graben abgewiesen. Beide Frauen wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault musste mittels Kran aus dem Graben geborgen werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 16.000 Euro beziffert.

Wangen

Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr eine leicht verletzte Person gefordert. Ein 83 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer war in der Leutkircher Straße unterwegs und fuhr an der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße auf die Linksabbiegespur. Dort übersah er den Toyota eines 42-Jährigen, der sich bereits links eingeordnet hatte, und fuhr auf. Durch die wuchtige Kollision erlitt die Beifahrerin des 42-Jährigen leichte Verletzungen und begab sich selbstständig zum Arzt. Der Sachschaden betrug rund 3.000 Euro.

Wangen

Fahrerflucht

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 13.40 Uhr und 17.10 Uhr auf dem P&R-Parkplatz am Bahnhof verursacht. Der Unbekannte kollidierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit einem VW-Bus und beschädigte diesen am rechten Heck. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Wangen

Vorfahrt missachtet - eine verletze Person

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 8 Uhr an der Autobahnausfahrt Wangen-Nord gefordert. Eine 56 Jahre alte Skoda-Lenkerin fuhr von der A 96 ab und missachtete an der Einmündung zur L 321 die Vorfahrt eines in Richtung Kißlegg fahrenden 44-jährigen Volvo-Lenkers. Bei der wuchtigen Kollision erlitt die 56-Jährige leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

