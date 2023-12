Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Positive Bilanz nach erster Bürgersprechstunde beim Polizeirevier Sigmaringen

Nach der ersten Bürgersprechstunde beim Polizeirevier Sigmaringen am 12.12.2023 zieht der neue Revierleiter, Polizeirat Daniel Reiser, eine durchweg positive Bilanz. "Es waren konstruktive Gespräche mit einem offenen Austausch zu Anliegen, die den einzelnen Bürger bedrückt haben", beschreibt Reiser die Bürgersprechstunde. "Gleichzeitig ist es mir durch den gegenseitigen Austausch mit der Bürgerschaft möglich, die Sicherheitslage in Sigmaringen besser einzuschätzen und entsprechende Transparenz für die polizeilichen Maßnahmen zu generieren", betont Reiser. Die vorgetragenen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aus Sigmaringen und dem Umland waren dabei breit gefächert - von Beratungen zu Telefonbetrügen, Nachstellung und Verkehrsanlässen über die Thematik des Sicherheitsgefühls bis hin zum Umgang mit Geflüchteten in Bezug auf die LEA Sigmaringen. Das Format der Bürgersprechstunde beim Polizeirevier Sigmaringen soll in den Frühjahrsmonaten 2024 fortgesetzt werden. "Auch im kommenden Frühjahr möchte ich der Bürgerschaft in Sigmaringen wieder die Möglichkeit eines gegenseitigen Austausches anbieten, um aus erster Hand die gemeinsamen Herausforderungen erfahren zu können", stellt Reiser in Aussicht.

Sigmaringendorf

Ohne Führerschein unterwegs - Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt

Ohne Führerschein und mit entstempelten Kennzeichen war ein 39-Jähriger unterwegs, der am Dienstagmittag in der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Sigmaringen geraten ist. Den Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weil der 39-Jährige gegenüber einem Bekannten nach der Beschlagnahme der Kennzeichen äußerte, den Wagen mit anderen Kennzeichen abholen zu wollen, wurden auch die Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Knapp über 1,1 Promille ergab der Alkoholvortest bei einem 50 Jahre alten Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwoch gegen Mitternacht auf einem Parkplatz in der Herbertinger Straße einer Kontrolle unterzogen. Eigenen Angaben zufolge habe der Mann angeblich aufgrund eines Problems mit den Bremsen lediglich kurz seinen Pkw testen wollen. Er wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Wald

Verkehrsunfallflucht

Größeren Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag an einem VW verursacht, der in der Straße "Geiswiesen" geparkt stand. Die Spuren deuten darauf hin, dass vermutlich ein Lkw-Lenker den Wagen streifte. Anschließend fuhr dieser davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

