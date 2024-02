Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebestour auf Autobahnrastplätzen

Engelskirchen / Reichshof (ots)

Auf den Rastplätzen der Autobahn A4 in Engelskirchen-Bellingroth und Hasbacher Höhe in Reichshof waren Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12./13. Februar) auf der Suche nach Beute. Bei den drei LKW auf dem Rastplatz Hasbacher Höhe schnitten die Täter jeweils die Planen von LKW-Aufliegern auf, um diese nach lohnender Fracht zu untersuchen. Gestohlen haben sie hier allerdings nichts.

Auf dem Rastplatz in Engelskirchen-Bellingroth waren zwei LKW betroffen. In einem Fall schnitten sie auch die Kartonage auf, waren aber an der Fracht in Form von Kartoffelpüree nicht interessiert. Aus einem anderen Auflieger erbeuteten sie dagegen sechs komplette Paletten Kaffee. Die Tatzeit dürfte vermutlich gegen 04.55 Uhr gelegen haben. Zu dieser Zeit bemerkte der im Führerhaus schlafende Fahrer eine Erschütterung sowie einen weißen Kastenwagen, an dem sich drei Personen aufhielten. Dass aus seinem LKW Kaffee fehlte, bemerkte er allerdings erst eine Stunde später, als der Kastenwagen sich bereits entfernt hatte.

Hinweise zu den Taten nehmen die Kriminalkommissariate Waldbröl und Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

