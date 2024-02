Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 1.Nachtragsmeldung Verkehrsunfall am 12.02.24 in 67240 Bobenheim-Roxheim - PKW fährt in Isenach

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 12.02.2024, gegen 14:50 Uhr, fuhr ein PKW im Bereich des Silbersees in der Gemarkung 67240 Bobenheim-Roxheim in die Isenach. Nachdem das Fahrzeug noch gestern aus der Isenach geborgen werden konnte ist nun bekannt, dass sich keine weiteren Personen mehr im Fahrzeug befanden. Die Ermittlungen zur flüchtigen Person sowie zum Unfallhergang dauern weiter an. Hier geht es zur Erstmeldung: https://s.rlp.de/nrukd.

Es werden weiter Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallgeschehen und dem Flüchtigen machen können. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

