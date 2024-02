Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Restaurant

Limburgerhof (ots)

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht Sonntag auf Montag gegen 01:00 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in ein Restaurant in der Speyerer Straße. Im Thekenbereich wurden dann mehrere Schubladen geöffnet. Glücklicherweise wurde kein Bargeld entwendet, lediglich eine Flache hochprozentiger Alkohol wurde aus der Theke entwendet. Zudem entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

