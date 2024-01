Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hauptbahnhof Köln

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am 28.01.2024 kontrollierte die Bundespolizei Köln im Hauptbahnhof einen 22-Jährigen. Die Abfrage zeigte, dass gegen diesen eine offene Fahndungsnotierung vorlag - Festnahme.

Um 02:30 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 22-Jährigen in der C-Passage des Kölner Hauptbahnhofes an. Sie überprüften seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Algerier unter anderem ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg aufgrund des "Besonders schweren Fall des Diebstahls" vorlag. Weiterhin suchten die Staatsanwaltschaften Hamburg und Kiel in Ermittlungsverfahren aufgrund von Diebstählen nach dem jungen Mann. Da der Polizeibekannte ebenfalls über keinen gültigen Aufenthaltsstatus verfügte, leiteten die Uniformierten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des "unerlaubten Aufenthalts" ein. Sie nahmen den Gesuchten fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell