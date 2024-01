Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einfuhr einer hohen Menge an Tabakware - Bundespolizei beschlagnahmt über 260 kg Shisha Tabak

Aachen (ots)

Am gestrigen Sonntagvormittag versuchte ein Syrer über 260 kg Shisha Tabak aus den Niederlanden in die Bundesrepublik einzuführen - vergeblich. Die Bundespolizei kontrollierte den 34-Jährigen nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden und konnte bei genauer Nachschau des Pkw eine immens hohe Menge an Tabakwaren feststellen. Diese wurden im Kofferraum transportiert.

Die Person wurde samt den aufgefundenen Beweismitteln zur weiteren Sachbearbeitung der Dienststelle der Bundespolizei zugeführt. Eine genaue Inaugenscheinnahme des Shisha Tabaks und das damit verbundene Abwiegen ergab eine Menge von insgesamt 260,2 kg. Diese wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Zuständigkeitshalber wurden die Person und die Beweismittel den Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Der 34-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung (Steuerhinterziehung) rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell