POL-H: Nachtragsmeldung: Leblose Person nach Wohnungsbrand in Langenhagen ist identifiziert - Genaue Brandursache weiterhin unklar

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch, 08.02.2023, ist eine Person ums Leben gekommen. Die Person konnte nunmehr als der 41-jährige Mieter der brandbetroffenen Wohnung identifiziert werden. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades der Wohnung kann die genaue Brandursache nicht mehr ermittelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover brach in der Nacht zu Mittwoch, 08.02.2023, gegen 02:50 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Langenhagen am Pferdemarkt aus. Bei dem Brand entdeckte die Polizei eine leblose Person. Wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5436556. Am Donnerstag, 09.02.2023, konnte der Leichnam durch Angehörige als der 41-jährige Wohnungsmieter identifiziert werden.

Des Weiteren sind die Ermittlungen am Brandort abgeschlossen. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades können keine validen Angaben zur Brandursache getätigt werden. Fremdverschulden kann jedoch durch die Brandermittler ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 750.000 Euro beziffert. Das Gebäude kann derzeit nicht mehr bewohnt werden. /bo,

