Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wuppertal Hauptbahnhof - Jugendlicher per Haftbefehl festgenommen

Wuppertal (ots)

Bundespolizisten nahmen am Sonntagmorgen (28. Januar), um 8.00 Uhr, im Wuppertaler Hauptbahnhof einen jungen Mann (17) fest. Die Staatsanwaltschaft suchte per Haftbefehl nach ihm. Er wurde an das Amtsgericht übergeben.

Der 17-jährige Algerier wurde durch einen Zugbegleiter ohne Fahrkarte angetroffen. Die Bundespolizei führte anschließend die Personalienüberprüfung durch und stellte dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Köln nach dem Jugendlichen aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls suchte. Er hatte im vergangenen Jahr innerhalb von zwei Monaten, Diebstähle in fünf Fällen begangen.

Der Untersuchungshaftbefehl wurde dem 17-Jährigen eröffnet, die Festnahme erfolgte und er konnte einer Richterin des Amtsgerichtes in Köln vorgeführt werden.

