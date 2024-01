BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann im Krefelder Hauptbahnhof fest

Dortmund - Bochum (ots) - In der Nacht zu Sonntag (28. Januar) kam es im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer Rangelei zwischen zwei jungen Männern. Einer der Heranwachsenden wurde dabei in das Gesicht geschlagen und in den Gleisbereich geschubst. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen. Gegen 00:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof ...

