BPOL NRW: Mann stößt 19-Jährigen ins Gleisbett - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Bochum (ots)

In der Nacht zu Sonntag (28. Januar) kam es im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer Rangelei zwischen zwei jungen Männern. Einer der Heranwachsenden wurde dabei in das Gesicht geschlagen und in den Gleisbereich geschubst. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen.

Gegen 00:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Dortmund, als eine Zeugin die Beamten auf eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig zu Gleis 6/7, aufmerksam machte. Vor Ort trafen die Bundespolizisten auf zwei 19-Jährige. Die beiden jungen Männer gaben an, dass es zwischen ihnen zu einer Rangelei kam, sie sich nun aber vertragen hätten.

Unterdessen wurde eine Videoauswertung durchgeführt. Diese zeigte, dass der syrische Staatsbürger sich mit einer Frau unterhielt. Als der Deutsche hinzukam, schlug er dem Dortmunder unvermittelt in das Gesicht. Kurz darauf, während eines Handgemenges, stieß der Bochumer den Syrer in den Gleisbereich. Dieser konnte das Gleisbett selbstständig verlassen und zog sich während des Sturzes keine Verletzungen zu. Lediglich durch den Schlag in das Gesicht erlitt der junge Mann ein Hämatom.

Als die Bundespolizisten den deutschen Staatsbürger mit dem Sachverhalt konfrontierten, wurde dieser zunehmend aggressiver und beleidigte die Uniformierten.

Aufgrund des abwesenden Zustandes des 19-jährigen Dortmunders, wurde er der Dienststelle zugeführt. Vor Ort informierte er seine Mutter über den Sachverhalt, diese wurde kurze Zeit später in den Wachräumen vorstellig. Anschließend verließ sie in Begleitung ihres Sohnes das Revier.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den Bochumer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.

