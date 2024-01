Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Belobigung zweier Polizeibeamt*innen für die Rettung eines Menschenlebens

Lüneburg (ots)

Am Freitag, den 12.01.2024, belobigte Polizeipräsident Thomas Ring eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten aus der Polizeiinspektion Rotenburg für einen besonderen Einsatz und ihr besonnenes Handeln in einem äußerst gefährlichen Einsatz. Eine sogenannte Belobigung kann vom Leiter einer Polizeibehörde für außerordentliche Leistungen, die über den normalen Rahmen der Dienstpflichten hinausgehen, ausgesprochen werden. Gegen 05:00 Uhr am 07.12.2023, kurz vor Schichtwechsel, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Rotenburger Innenstadt aus ungeklärter Ursache im zweiten Obergeschoss ein Wohnungsbrand aus. Ein Anwohner meldete laute Knallgeräusche, ging aber zunächst von Randalierung und nicht von einem Feuer aus. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten dann einen deutlichen Brand des Obergeschosses feststellen und begannen sofort das Gebäude zu evakuieren. Zum Abschluss der Evakuierung nahmen die Einsatzkräfte schemenhafte Umrisse auf dem Balkon der brandbetroffenen Wohnung wahr. Ein Mann stand auf dem Balkon und konnte sich weder durch seine Wohnung, noch durch einen Sprung vor den Flammen retten. Die beiden nunmehr belobigten Kolleginnen und Kollegen beschafften sich über einen bereits evakuierten Anwohner eine Steckleiter und kletterten mittels dieser auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und von diesem weiter auf den Balkon der brandbetroffenen Wohnung. Die dort befindliche hilflose Person konnte nicht aus eigener Kraft hinabklettern. Gemeinsam mit der Person gelang es den Beiden, den Balkon unverletzt zu verlassen. Sie beschrieben während der Feierstunden die Schwierigkeit, dies unter Hitze, Einatmung von Rauch und der hinzukommenden schlechten Sicht zu leisten. Durch das umsichtige und zugleich selbstlose Handeln ist es der Kollegin und dem Kollegen gelungen, ein Menschenleben zu retten. Der gerettete Mann kam im Anschluss mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus und ist mittlerweile genesen. Den Link zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg vom 07.12.2023 findet sich unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5666721

