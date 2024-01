Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Blockadeaktionen der Landwirtinnen und Landwirte im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Am Montag, den 08.01.2024, kam es im Bereich der gesamten Polizeidirektion Lüneburg wie erwartet zu einer Vielzahl an Versammlungen von Landwirtinnen und Landwirten. Im gesamten Einsatzraum konnten hierbei insgesamt ungefähr 4200 genutzte Traktoren und andere Fahrzeuge festgestellt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im öffentlichen Bereich. Die Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer sowie die Verkehrsteilnehmenden verhielten sich überwiegend kooperativ und ruhig. Im Folgenden werden einige Zahlen und Fakten und besondere Vorkommnisse je nach Polizeiinspektionen des Zuständigkeitsbereichs genannt.

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Im Landkreis Uelzen waren seit den frühen Morgenstunden ausgehend von insgesamt neun Sammelpunkten mehr als 600 Traktoren und sonstige Fahrzeuge unterwegs. Der Verkehr auf der B4 war über Stunden stark beeinträchtigt. Ca. 300 Traktoren bewegten sich im Schritttempo durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg, wodurch es zu kurzzeitigen "punktuellen Blockaden" gekommen ist, u.a. an der B 191 - Dömitzer Brücke. In Lüneburg bewegten sich ungefähr 400 Traktoren und 600 LKW durch das Stadtgebiet und die Hauptverkehrsstraßen. Die Ostumgehung war zeitweise vollständig blockiert. Kurzzeitig war der Kreisverkehr an der Bögelstraße vor dem Klinikum nur bedingt befahrbar. Die Schülerinnen- und Schülerbeförderung wurde aufgrund der erheblichen Verkehrsbehinderungen gegen 07:30 Uhr eingestellt.

Zu einem kleineren Vorfall kam es in den Morgenstunden im "temporär durch Traktoren blockierten" Kreuzungsbereich Hamburger Straße/Moldenweg. Dort war ein 48 Jahre alter Pkw-Fahrer durch ein gespanntes Flatterband gefahren. Dabei gelangte ein 43 Jahre alter Teilnehmer der Demonstration kurzzeitig auf die Motorhaube. Im Anschluss kam es zu einem Wortgefecht. Die Polizei war vor Ort und hat nun Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Nötigung gegen die beteiligten Personen eingeleitet.

Polizeiinspektion Harburg

Die Elbbrücke in Richtung Geesthacht wurde zeitweise vollständig blockiert. In Tostedt touchierte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug ebenfalls eine Gruppe von Demonstrierenden. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen den Verursacher wurden Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Polizeiinspektion Celle

Ein Konvoi aus über 100 Traktoren bewegte sich durch den gesamten Landkreis in Richtung Hannover.

Polizeiinspektion Heidekreis

Rund 200 Traktoren bewegten sich stetig auf den Strecken zwischen Dorfmark, Bad Fallingbostel und Walsrode. Aus dem Bereich Bergen fuhren etwa 300 Traktoren mehrmalig die Strecke nach Soltau und zurück (PI Heidekreis/PI Celle).

Polizeiinspektion Stade

Die Hauptverkehrsadern B73/B74 sind stark beeinträchtigt. Weiterhin ist der Kreisverkehr an der Harburger Straße vollständig blockiert. Eine Gruppe aus 20 Traktoren und Fahrzeugführenden haben hier eine Blockade errichtet und in Aussicht gestellt, die Fahrbahn über Nacht bis zum 09.01.2024 blockieren zu wollen.

Polizeiinspektion Rotenburg

Ungefähr 500 Fahrzeuge blockierten die Anschlussstellen an der Autobahn 1. Hierbei wurden die Auf- und Abfahrten abwechselnd frequentiert, zeitweise blockiert und wieder freigegeben. 300 Traktoren waren als Konvoi in Richtung Bremen unterwegs.

Die Proteste dauern in allen Landkreisen weiter an. Die Polizei ist weiterhin präsent und bittet alle Beteiligten, ein umsichtiges Handeln beizubehalten.

