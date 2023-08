WSPI-OLD: Zwei Sportbootführer sind ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Oldenburg (ots) - Glück hatte ein Badegast am Strand von Oberhammelwarden in Elsfleth. Bei auflaufendem Wasser entschied er sich, die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene Weser in Richtung Harriersand ohne Hilfsmittel zu überqueren. Die durch Zeugen auf den Sachverhalt hingewiesene Wasserschutzpolizei in Brake konnte den Schwimmer zunächst nicht ausfindig machen. Es wurde eine Warnung an die Schifffahrt veranlasst, die ...

mehr