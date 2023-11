Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinter Gittern

Erfurt (ots)

Für einen 38-jährigen Erfurter endete der Tag gestern hinter Gittern. Fahnder der Kripo Erfurt hatten ihn am Mittwoch aufgespürt und festgenommen. Grund waren gleich vier Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Erschleichens von Leistungen sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Noch am selben Tag wurde der 38-Jährige zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe von fast eineinhalb Jahren in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell