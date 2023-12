Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht und ohne gültige Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots)

Am Freitag (01.12.23) gegen 23:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Daimlerstraße einen 24 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. An dem Elektrokleinstfahrzeug befand sich kein gültiges Versicherungskennzeichen, was eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz darstellt. Der 24-jähige zeigte drogentypische Auffälligkeiten; ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Deshalb musste der junge Mann die Polizeibeamten zur Blutprobenentnahme begleiten. Das im Ordnungswidrigkeitenverfahren verwertbare Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration THC im Blut nachzuweisen ist.

