Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Gartenlaube

Speyer (ots)

Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Kugelfang" im Closweg informiert. Durch unbekannte Täter wurde die Parzelle aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass die Gartenlaube als Nächtigungsmöglichkeit verwendet wurde. Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt.

Zeugen, welche verdächtige Personen in diesem Zusammenhang wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell