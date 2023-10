Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brennende Mülltonnen

Frankenthal (ots)

Durch bislang unbekannten Täter wurden am frühen Samstagmorgen, dem 14.10.2023 gegen 04:15 Uhr, Mülltonnen in der Straße "Am Kanal" angezündet. Der Brand konnte erst nach dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell