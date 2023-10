Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigungsserie in der Industriestraße

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 12.10.2023 gegen 17:00 Uhr bis 13.10.2023 um 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Industriestraße in Speyer mehrere geparkte PKW. Es wurden diverse Kennzeichen abgerissen und Außenspiegel beschädigt. Bei der Absuche vor Ort konnte durch die Polizei insgesamt Schäden an 8 geparkten Fahrzeugen festgestellt werden.

Bereits am 03.10.2023 kam es zu ähnlich gelagerten Beschädigungen an PKW in der Industriestraße. Wir berichteten.

Ob es einen Tatzusammenhang gibt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Industriestraße verdächtige Personen beobachtet?

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

