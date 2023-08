LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Eine 57-jährige Fahrerin eines Dacia befuhr gestern Nachmittag die Dorfstraße in Thal in Richtung "Am Schafrain". Hierbei kam die Frau nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Hauswand. Dabei entstand unfallbedingter Sachschaden am Pkw und der Hauswand in noch unbekannter Höhe. Die Fahrzeugführerin sowie ihre zwei Insassen (m/7, m/11) wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Dacia war nicht mehr ...

