Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstähle aus Frisörsalon und Kneipe in der Innenstadt, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 12.10.2023 gegen 15:40 Uhr entwendeten unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment eine Geldkassette aus dem Tresenbereich eines Frisörsalons in der Innenstadt, wobei sie eine Beute im zweistelligen Eurobereich machten.

Gegen 19:50 Uhr nutzte ein unbekannter Tatverdächtiger in einer Innenstadtkneipe die kurzzeitige Abwesenheit der Bedienung und entwendete deren Kellnergeldbeutel aus dem Thekenbereich. Die Beschäftigten der Kneipe verfolgten den Tatverdächtigen, verloren ihn aber am Domplatz aus den Augen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich hier auf eine niedrige dreistellige Summe. Der Tatverdächtige war Anfang 20, auffällig beleibt mit breitem Gesicht, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war mit einer schwarzen Mütze sowie einem weißen T-Shirt bekleidet.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat in der Innenstadt, insbesondere in der Korngasse, jeweils gegen 15:40 Uhr und gegen 19:50 Uhr, verdächtige Personen wahrgenommen oder kann Angaben zur Person des Tatverdächtigen bzw. zum Verbleib des Diebesguts machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell