POL-KS: Polizei bietet am 1. März Probesporttest in Kassel an: Jetzt anmelden - Plätze sind begrenzt

Nordhessen: Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Nordhessen bietet am Mittwoch, dem 1. März 2023 einen Probesporttest an. Dieser wird in der Zeit zwischen 17:00 und 20:00 Uhr in der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung (Frankfurter Straße 365, 34134 Kassel) stattfinden. Anmelden können sich alle Interessierten, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen und den Gedanken hegen, sich bei der Polizei Hessen zu bewerben. Die Einstellungsvoraussetzungen sind hier zu finden: https://karriere.polizei.hessen.de/voraussetzungen/. Die Plätze sind begrenzt, also jetzt anmelden!

Das Angebot des Probesporttests richtet sich aber nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern auch an Lebensältere, die die Voraussetzungen erfüllen und die im Hinblick auf eine Bewerbung bei der Polizei Hessen ihre Leistungsfähigkeit testen wollen. Beim Probesporttest werden die Einstellungsberaterinnen und -berater auch Tipps geben, wie man sich bei Bedarf noch intensiver auf den Sporttest vorbereiten kann.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: einstellungsberatung.ppnh@polizei.hessen.de. Zunächst wird Name, Anschrift und Geburtsdatum benötigt. Im weiteren Verlauf der Anmeldung bekommen die Teilnehmenden via E-Mail die erforderlichen Einverständniserklärungen zugeschickt, die ausgefüllt und unterschrieben zurückgesendet werden müssen. Für nähere Informationen stehen Frau Winter oder Herr Leimbach vom Team der Einstellungsberatung unter den Telefonnummern 0561 - 910 1045 oder 0561 - 910 1081 zur Verfügung.

Hinweis für die Medien: Eine Begleitung des Probesporttests durch die Medien ist möglich. Sollten Pressevertreterinnen oder -vertreter daran Interesse haben, werden Sie gebeten, sich unter Tel. 0561 - 910 1020 oder unter pressestelle.ppnh@polizei.hessen.de bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen anzumelden.

