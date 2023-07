POL-LWL: Polizei stellt Führschein nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt sicher

Hagenow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Hagenow sind ein Mopedfahrer und dessen Mitfahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem PKW in der Parkstraße auf einer Straßenkreuzung mit dem vorfahrtsberechtigten Kleinkraftrad zusammengeprallt sein. Die dort befindliche Ampelanlage soll zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb gewesen sein. Der ...

