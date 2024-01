Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Paderborn

Paderborn (ots)

Einen Haftbefehl hat die Bundespolizei am Freitag (25. Januar) am Hauptbahnhof Paderborn vollstreckt. Am Nachmittag stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle eines 40-jährigen Deutschen einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Paderborn fest. Der Salzkottener hatte die Geldstrafe aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Paderborn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Verdächtigung nicht bezahlt. Da er auch mit der Hilfe seiner Mutter die offene Summe von 1550 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld zur Verbüßung der 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe eingeliefert.

