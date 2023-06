Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall: Pkw mit Baum kollidiert

Bremerhaven (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 6. Juni, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in den Bremerhavener Stadtteil Speckenbüttel gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 58-jährige Skoda-Fahrerin gegen 06.30 Uhr auf der Parkstraße in Richtung Norden unterwegs, als sie plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen der Feuerwehr vorsorglich in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Polizei sperrte für die Zeit der Unfallaufnahme und Abtransport des Unfallwagens die Fahrbahn in beide Richtungen.

