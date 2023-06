Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sachbeschädigungen auf Schulgelände: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Nach mehreren Graffiti-Schmierereien, eingeschlagenen Fensterscheiben und weiteren Sachbeschädigungen auf dem Gelände einer Schule in Bremerhaven-Lehe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Zunächst meldete ein Mitarbeiter der Schule an der Brookstraße am vergangenen Freitag, 2. Juni, eine Sachbeschädigung. Hier hatten derzeit noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 1. Juni, 19.15 Uhr, und dem Folgetag, 7.40 Uhr, eine Fensterscheibe beschädigt und die Nordseite des Gebäudes mit Graffiti beschmiert. Zwischen Freitag, 2. Juni, 13.30 Uhr, und dem gestrigen Montag, 5. Juni, 7 Uhr, kamen dann weitere Graffiti-Schmierereien, eingeschlagene Scheiben und die Beschädigung der Blitzableiter hinzu.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

