BPOL NRW: 26-Jähriger greift Ladendetektiv nach Diebstahl an - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Paderborn (ots) - Einen Haftbefehl hat die Bundespolizei am Freitag (25. Januar) am Hauptbahnhof Paderborn vollstreckt. Am Nachmittag stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle eines 40-jährigen Deutschen einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Paderborn fest. Der Salzkottener hatte die Geldstrafe aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Paderborn wegen Fahrens ohne ...

